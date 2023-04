Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022: Leichte Zunahme der Straftaten, Aufklärungsquote nach wie vor weit über dem Landesschnitt

Bad Pyrmont (ots)

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2022 wurde veröffentlicht. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Pyrmont wurden im vergangenen Jahr 1.724 Straftaten erfasst, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 206 Fälle darstellt. Die Ursache für den Anstieg der Straftaten liegt unter anderem in den Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Dadurch gab es vermehrt soziale Kontakte und damit auch mehr Gelegenheiten für Straftaten. Besonders auffällig ist die Zunahme der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Hier wurden 47 Fälle registriert, im Vergleich zu 33 Fällen im Vorjahr. Allerdings konnte in fast allen Fällen eine Aufklärung erreicht werden - die Aufklärungsquote betrug in diesem Bereich 95,74 Prozent. Im Bereich der Verbreitung pornografischer Schriften hat sich die Anzahl der Fälle mehr als verdoppelt (2021: 13 Fälle 2022: 28 Fälle). Diese konnten jedoch zu 100 Prozent aufgeklärt werden. Auch die Anzahl der Rohheitsdelikte hat zugenommen, und zwar von 244 Fällen im Jahr 2021 auf 292 Fälle im Jahr 2022. Bei mehr als der Hälfte der Fälle (171) handelt es sich um Körperverletzungsdelikte. Die Anzahl der Eigentumsdelikte ist ebenfalls angestiegen, nämlich von 434 auf 597 Fälle. Bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten hingegen gab es einen Rückgang von 240 auf 206 Fälle. Bei den sonstigen Straftatbeständen blieb die Anzahl der erfassten Taten nahezu konstant. Trotz des Anstiegs der Straftaten ist die Aufklärungsquote mit 68,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gesunken (70,62 Prozent). Damit liegt die Aufklärungsquote immer noch deutlich über dem Landesdurchschnitt und zeigt, dass die Polizeiarbeit im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Pyrmont erfolgreich ist. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die hiesige Polizeidienststelle weiterhin erfolgreich gegen die Kriminalität vorgeht und die Sicherheit im Zuständigkeitsbereich gewährleistet ist.

