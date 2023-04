Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Pkw überschlägt sich - Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Holzminden (ots)

In der gestrigen Nacht (28.04.2023), kam es gegen 01:30 Uhr in der Heusingerstraße in Holzminden zu einem Verkehrsunfall. Der mit vier Personen besetzte Pkw kam dabei nach rechts von der Straße ab, nachdem ein Tier vor das Fahrzeug lief. Durch ein Ausweichmanöver des 18-jährigen Fahrers, überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Zwei Personen wurden dabei leicht, eine Person schwer verletzt. Letztere war laut Aussage eines Mitfahrers nicht angeschnallt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Fahrzeuginsasse kam mit dem Schrecken davon. Die weiteren Personen wurden zu Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Laut Angaben eines Mitfahrers, haben die vier Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren zuvor Alkohol konsumiert. Die Beamten stellten vor Ort mittels Atemalkoholtests eine Beeinflussung beim Fahrzeugführer fest. Bei diesem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Durch die Polizei wurde bei dem Unfallverursacher, welcher sich noch in der Probezeit befindet, der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurden Strafverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell