Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Vereinsheim und Kindertagesstätte

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben in der Dümmlinghauser Straße versucht, in das Vereinsheim eines Sportvereins einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 23:30 Uhr und Freitag (1. September), 13:15 Uhr versuchten die Täter sowohl die Eingangstür als auch ein Fenster aufzuhebeln. Die Täter schafften es nicht in das Gebäude. In Gummersbach-Reininghausen hatten es Kriminelle auf einen Bauwagen einer Kindertagesstätte in der Straße "Am Sandberg" abgesehen. Zwischen Freitag, 14:30 Uhr und Samstag (2. September), 14:30 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gelände einer Kita. Dort hatten sie es auf einen Bauwagen abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verwüsteten sie zwar den Innenraum, ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

