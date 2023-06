Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei warnt vor Taschendieben - So schützen Sie sich

Hameln/ Salzhemmendorf (ots)

Mehrere Seniorinnen wurden am Donnerstagvormittag (29.06.2023) von Taschendieben bestohlen. Die Taten ereigneten sich in Supermärkten und der Innenstadt von Hameln, sowie in einem Lebensmittelmarkt in Salzhemmendorf.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entwendete ein bislang unbekannter Taschendieb gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Reimerdeskamp" in Hameln die Geldbörse und das Smartphone einer Seniorin (81 Jahre aus Hameln) aus ihrer mitgeführten Handtasche. Diese hing zum Tatzeitpunkt an den Griffen ihres Rollstuhls.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Bäckerstraße gegen 12:15 Uhr. Die 73-Jährige Hamelnerin bewahrte ihre Wertgegenstände in ihrer Handtasche auf, welche sie um den Körper trug. In einem unbeobachteten Moment entwendete der bislang unbekannte Täter daraus das Portemonnaie der Seniorin.

In einem Lebensmittelgeschäft in der Deisterstraße wurde eine 63-jährige Hamelnerin von einer unbekannten weiblichen Person abgelenkt. Dabei entnahm ein bislang unbekannter zweiter Täter die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten, welche sich am Einkaufswagen hängend befand.

Auch in einem Einkaufsmarkt in der Straße "An der Kalkröse" in Salzhemmendorf, kam es zwischen 09:25 Uhr und 10:15 Uhr ebenfalls zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Der 62-jährigen Frau aus Coppenbrügge wurde diese aus ihrem Einkaufskorb entwendet.

Zeugen die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Um Ihre mitgeführten Wertgegenstände zu schützen, rät die Polizei Hameln erneut:

- Tragen Sie Ihre Geldbörse immer in verschlossenen Taschen und möglichst nah am Körper.

- Tragen Sie Hand-und Umhängetaschen auf der Körpervorderseite.

- Legen oder Hängen Sie Handtaschen beim Einkaufen nicht in Ihren Einkaufswagen oder Rollator.

- Bewahren Sie die Geheimnummer (PIN) ihrer Zahlungskarte stets getrennt von der Karte auf.

- Lassen Sie Ihre Handtasche niemals unbeaufsichtigt.

- Lassen Sie sich nicht ablenken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell