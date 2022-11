LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Gegen 09:50 Uhr befuhr eine 77-jährige Pkw-Fahrerin die Wendeschleife in der Soproner Straße. Aus bislang nicht geklärten Gründen kam sie hierbei zu weit nach rechts, fuhr einem parkenden Pkw in die linke Fahrzeugseite und schob diesen von der Fahrbahn. In der weiteren Folge stieß sie gegen das Heck eines weiteren parkenden Pkw und kam dann zum Stillstand. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Frau erlitt einen leichten Schock und wurde zur ...

