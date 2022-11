Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 17.11.2022 gegen 07:30 Uhr ereignete sich in Blankenhain, Pau- linenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 9-jährigen Mädchen und einem Pkw. Ohne den Gegenverkehr zu sehen, rannte das Kind hinter einem Lkw über die Fahrbahn. Eine entgegenkommende Pkw- Fahrerin konnte die 9-jährige erst sehen, als sich diese direkt vor ihrem Fahrzeug befand und es kam zur Kollision. Das Mädchen kam zu Fall und zog sich dabei eine Beule am Kopf zu. Sie wurde zur Untersuchung ins Klinikum Blankenhain gebracht. Durch Zeugenaussagen wurde bestätigt, dass die Pkw-Fahrerin keine Möglichkeit hatte, den Unfall zu vermeiden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell