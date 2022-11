LPI-J: Riskante Fahrweise führt zu Unfall

Jena (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurde am Mittwochabend ein Getränkedieb in einem Verbrauchermarkt am Salvador-Allende-Platz. Eine Zeugin beobachtete, wie der 32-Jährige, augenscheinlich schon erheblich alkoholisiert, mehrere alkoholische Getränke an sich nahm und unter seiner Jacke aus dem Geschäft verbringen wollte. Die hinzugerufenen Beamten stellten dann das anberaumte Beutegut im Wert von knapp 42,- Euro sicher. Auch bestätigte sich die Vermutung der Zeugin, ...

mehr