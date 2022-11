Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Diebstahl

Weimar (ots)

Um 21:00 Uhr wurde in einem Autohaus im Gewerbegebiet Nohra (Bezug Pressebericht der Polizei Weimar vom 14.11.2022) durch unbekannte Täter der Sabotagealarm einer Überwachungskamera ausgelöst. Diese durchtrennten, vermutlich mittels Bolzenschneider, den Zaun zum Firmengelände und gelangten so auf das Grundstück. Dort wurde eine weitere Kamera gedreht und zwei andere mittels Unterbodenschutz bespüht. Durch das Drehen löste die Kamera den Alarm aus, was die Täter auch bemerkten. Daraufhin verließen diese ohne Beute das Gelände. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf 300 Euro.

