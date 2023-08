POL-MFR: (980) Fußgängerin sexuell belästigt - Radfahrer flüchtig

Zirndorf (ots) - Fünf Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wollten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23.08.2023) im Zirndorfer Ortsteil Weiherhof (Landkreis Fürth) einen Motorroller und Fahrräder stehlen. Die Polizei nahm das Quintett vorläufig fest. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 02:45 Uhr die Jugendlichen, wie sie sich am Bahnhof in der ...

mehr