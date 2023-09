Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Wipperfürth (ots)

Nach einem Rangierunfall auf einem Parkplatz an der Lenneper Straße ist der Unfallverursacher am Dienstagmittag (5. September) von der Unfallstelle geflüchtet. Der Geschädigte hatte seinen silbernen Opal Astra gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz am Kreisverkehr Lenneper Straße / B 506 / Radiumstraße im Bereich der Zufahrt geparkt. Als er zwanzig Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war an der hinteren linken Fahrzeugtür ein deutlicher Schaden vorhanden. Der Spurenlage nach war ein rangierendes Fahrzeug gegen den Opel Astra geraten und hatte sich trotz einer deutlichen Beule in der Tür anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

