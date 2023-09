Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte bei Unfall mit Transporter

Radevormwald (ots)

Ein Kleintransporter ist am Dienstag (5. September) auf der Straße Neuenhaus ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen; beide Insassen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Gegen 11.30 Uhr war der Fahrer eines Mercedes Vito in Richtung Breckerfeld unterwegs. In einer Linkskurve geriet er rechtsseitig auf den unbefestigten Untergrund. Beim Versuch, einen drohenden Zusammenstoß mit einer dort beginnenden Leitplanke zu verhindern, geriet der Mercedes des 20-jährigen Düsseldorfers außer Kontrolle. Der Lieferwagen schleuderte quer über die Fahrbahn und prallte mit großer Wucht in die linksseitig gelegene Leitplanke. Nach einer Drehung um 180 Grad touchierte er noch eine Bushaltestelle, bevor der Wagen in einem Böschungsbereich zum Stillstand kam. Der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Weil aus dem Fahrzeugwrack Betriebsstoffe in einen in die Ennepetalsperre mündenden Bach austraten, errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre. Neben der Feuerwehr war auch das Amt für Umweltschutz am Unfallort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell