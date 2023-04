POL-HI: Polizeikommissariat Elze: Bilanz der "ROADPOL"-Verkehrssicherheitsaktion

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bli) - Am Samstag, 22.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 0.00 Uhr und 02.30 Uhr, gelangten mehrere unbekannte Täter auf das Gelände eines Autoverwertungsbetriebs in der Porschestraße. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Firmenhalle und entwendeten eine größere Anzahl an Katalysatoren. Die Schadenshöhe kann derzeit ...

