POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 21.04.-23.03.2023

(wol) Im Tatzeitraum zwischen Freitag, dem 21.04.2023, 19:00 Uhr bis zum Samstag, dem 22.04.2023, 10:30 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter die Fassade eines Neubaus, in dem sie diese mit Tomatenketchup beschmierten. Das tatbetroffene Einfamilienhaus befindet sich im Mehler Neubaugebiet "Im Niederen Feld". Die Polizei Elze ermittelt in diesem Fall aufgrund einer Sachbeschädigung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigungshandlung bzw. Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel. 05068-93030) in Verbindung zu setzen.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

Am Samstag und Sonntag führten die Beamten des Polizeikommissariats Elze auf der Bundesstraße 3 mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei jeweils erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 107 km/h abzüglich der Toleranz gemessen. Dem Betroffenen droht in diesem Fall eine Geldbuße von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

