Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Katalysatoren bei Autoverwertungsbetrieb

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Samstag, 22.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 0.00 Uhr und 02.30 Uhr, gelangten mehrere unbekannte Täter auf das Gelände eines Autoverwertungsbetriebs in der Porschestraße. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Firmenhalle und entwendeten eine größere Anzahl an Katalysatoren. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Es ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mittels eines geeigneten Fahrzeugs abtransportiert wurde.

Zeugen, die Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen geben können, die mit der Tat in Verbindung stehen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell