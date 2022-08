Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Vereinsheim im Visier von Kriminellen

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag (6.8.) beschädigten Kriminelle den Zaun eines Sportvereins in der Straße "Am Allmai" und verschafften sich dadurch Zutritt zu dem Gelände. Anschließend versuchten sie, ein Schloss zu knacken, um in das dortige Gebäude zu gelangen. Dabei scheiterten die Täter und flüchteten.

Am Montagmorgen (8.8.) wurde die Tür aufgebrochen vorgefunden. Vermutlich kehrten die gleichen Täter in der Nacht zum Montag zurück und vollendeten ihr Vorhaben.

Nach bisherigen Kenntnissen konnten die Täter keine Beute erlangen, verursachten mit ihrem Vorgehen allerdings einen Schaden von circa 150 Euro.

Haben Sie in der Nacht auf Samstag oder in der Nacht auf Montag verdächtige Personen gesehen oder können Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Dann melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell