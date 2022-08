Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einbrecher gescheitert

Wer hat etwas gesehen?

Reinheim-Georgenhausen (ots)

Am Montagabend (8.8.) bemerkte ein Hausbesitzer, dass Einbrecher versucht haben, in sein Haus in der Hirschbachstraße zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Tat zwischen Samstagmittag (6.8.) und Montagabend stattgefunden.

Die noch unbekannten Täter hebelten an der Haustüre und einem Fenster, um sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Sie scheiterten bei ihrem Vorhaben und flüchteten. Ersten Schätzungen zufolge verursachten die Täter einen Schaden von circa 500 Euro.

Passanten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 969 - 0 bei dem Kommissariat 21 in Darmstadt zu melden.

