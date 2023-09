Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt. Rettungshubschrauber eingesetzt

Bergneustadt (ots)

Ein 18jähriger Gummersbacher befuhr gegen 15:30 Uhr die Talsperrenstraße vom Hackenberg kommend in Richtung Aggertalsperre. Im Verlauf der Straße erfasste er zwei 21 und 22 jährige Fußgänger aus Hennef. Die Verletzungen des 22 jährigen waren so schwerwiegend, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen wurde. Die Unfallursache ist derzeit unbekannt, Ermittlungen dazu dauern noch an. Ein Verkehrsunfallaufnahme Team wurde eingesetzt. Die Talsperrenstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

