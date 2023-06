POL-MK: Fahrradschlösser durchtrennt

Balve (ots) - Einem 90-jährigen Balver wurde am 1. Juni gegen 13 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Hönnetalstraße die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Keine 20 Minuten später, um 13.19 Uhr, standen die Diebe mit seiner Bankkarte an einem Geldautomaten in der Nähe und buchten einen hohen Betrag vom Konto des Seniors ab. Erst knapp eine Woche später erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die ...

