Polizei Dortmund

POL-DO: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall im Tunnel Wambel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1006

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 236 im Tunnel Wambel in Richtung Lünen erlitten vier Pkw-Insassen am Samstagabend (21.10.2023) leichte Verletzungen. Zwei von ihnen lieferte der Rettungsdienst nach Erstversorgung am Unfallort in Krankenhäuser ein.

Um 19:16 Uhr wechselte eine 54-jährige Peugeot-Fahrerin aus Lünen im Tunnel von der rechten auf die linke Spur, um zu überholen. Nach Zeugenaussagen fuhr ein Audi-Fahrer (19, aus Dortmund) auf der linken Spur von hinten auf den Peugeot zu, bevor es zum Zusammenstoß kam.

Als der Peugeot auf die linke Spur wechselte, bremste der Audi-Fahrer stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Audi stieß nach ersten Erkenntnissen links gegen ein Bordsteinkante und dann mit dem VW Passat eines 43-Jährigen aus Recklinghausen zusammen. Der Audi geriet ins Schleudern.

Während der Unfallaufnahme war der Tunnel Wambel in Richtung Lünen bis 20:23 Uhr gesperrt. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 35.000 Euro. Bei dem Unfall wurde eine Notrufsäule beschädigt.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell