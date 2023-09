LPI-GTH: E-Bike entwendet- Zeugensuche

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Ein 61 Jahre alter Mopedfahrer hat sich heute Morgen, gegen 07.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er befuhr die Hauptstraße in Großensee in Richtung Ortsmitte und kam vermutlich aufgrund einer Ölspur ins Rutschen und anschließend zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

