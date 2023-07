POL-WES: Moers - Korrekturmeldung Unbekannte werfen Steine von einer Brücke auf die Autobahn

Hamminkeln (ots) - In der Zeit von Samstag Vormittag 10 Uhr bis Montag Morgen 06:40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Santiärfirma in Hamminkeln Brünen auf der Straße Auf dem Stemmingholt. Unbekannte Täter brachen durch ein Fenster einer Werkshalle in die Firma ein und entwendeten Kupferrohre und Bauteile im ...

mehr