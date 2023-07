Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unbekannte stehlen Kupfer und Bauteile einer Sanitärfirma in Brünen - Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Samstag Vormittag 10 Uhr bis Montag Morgen 06:40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Santiärfirma in Hamminkeln Brünen auf der Straße Auf dem Stemmingholt.

Unbekannte Täter brachen durch ein Fenster einer Werkshalle in die Firma ein und entwendeten Kupferrohre und Bauteile im vier- bis fünfstelligen Wert.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen genommen.

CD

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell