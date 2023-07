POL-WES: Xanten - Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Baum

Moers (ots) - Die Polizei hat am Samstag in Moers gegen 21.50 Uhr mehrere Autofahrer aus der Tuning-Szene kontrolliert. Die Polizei hatte Hinweise erhalten, dass sich einige Tuner über Social Media Plattformen in Moers auf dem Parkplatz am Solimare treffen wollten. Dies bestätigte sich gegen 21.50 Uhr, als die ersten Bürger getunte und nicht getunte Autos auf dem Parkplatz meldeten. Durch eine offensive Präsenz der ...

mehr