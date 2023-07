POL-WES: Hamminkeln - Mutter mit Säugling wieder da!

Hamminkeln (ots) - Am Mittwoch, 12.07.2023, führen die Bezirksdienstbeamten der Polizei in Hamminkeln eine Fahrradcodierung auf der Rathausstraße 17 durch. Die Fahrräder werden in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr codiert. Die Bürgerinnen und Bürger müssen einen Personalausweis und die Rechnung des Fahrrades mitbringen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 ...

