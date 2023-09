Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Am Bahnhof in Stetten Pedelec entwendet

Freiburg (ots)

Am Bahnhof in Stetten wurde in dem Zeitraum zwischen Freitag, 08.09.2023, 23.00 Uhr bis Samstag, 09.09.2023, 11.00 Uhr, ein blau / gelbes Pedelec der Marke Cube entwendet. Das Pedelec war an einem Fahrradständer angeschlossen. Das aufgebrochene Fahrradschloss wurde von dem unbekannten Dieb auch mitgenommen. Der Diebsstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

