Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Pkw rutscht auf Dach etwa 150 Meter über die Autobahn

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.09.2023, gegen 22.25 Uhr, rutschte ein Pkw auf dem Dach etwa 150 Meter über die Autobahn A 5. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Autobahn A 5 in südliche Richtung, als sie zwischen dem Autobahndreieck Neuenburg und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen, auf einen vor ihr fahrenden 42-jährigen Pkw-Fahrer auffuhr. Der Pkw des 42-Jährigen kam ins Schleudern, kollidierte mit der rechten Schutzplanke, drehte sich über die Fahrbahn und kam an der linken Schutzplanke zum Stehen. Der Pkw der 31-Jährigen wurde nach links abgewiesen, kippte auf die linke Fahrzeugseite und in der Folge auf das Dach. Der Pkw rutschte auf dem Dach etwa 150 Meter über die Fahrbahn der Autobahn und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Beide Fahrer wurden nur leicht verletzt. Die 31-Jährige zog sich wohl nur Schürfungen und Prellungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der 42-Jährige wollte selber einen Arzt aufsuchen. Die Beifahrerin des 42-Jährigen blieb unverletzt. Ein Alkoholtest bei der 31-Jährigen ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde einbehalten. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

