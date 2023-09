Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch in Haltingen gescheitert - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 09.09.2023, 12.00 Uhr bis Sonntag, 10.09.2023, 17.00 Uhr, brachen Unbekannte ein Gartentor auf, um in der Freiburger Straße auf das Grundstück eines Einfamilienhauses zu gelangen. Die Unbekannten versuchten an dem Einfamilienhaus ein Fenster aufzuhebeln. Aufgrund zusätzlicher Sicherungen an dem Fenster scheiterte wohl dieses Vorhaben. Das Fenster sei stark beschädigt worden. Die Unbekannten gelangten nicht in das Einfamilienhaus. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und sucht Zeugen, welche im Bereich zwischen der Weinbergstraße und der Markgräfler Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell