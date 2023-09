Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch

Freiburg (ots)

Emmendingen: Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei am Sonntag, 10.09.2023, gegen 16:00 Uhr mit, dass sich an einer Schule in der Adolf-Sexauer-Straße zwei verdächtige junge Männer mit vermeintlichem Einbruchswerkzeug aufhalten würden.

Durch die Beamten vor Ort wurde ein Einbruchsversuch festgestellt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten ein 24-Jähriger mit deutscher und ein 23-Jähriger mit kosovarischer Staatsbürgerschaft vorläufig festgenommen werden.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter 07641 582-0 zu melden.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell