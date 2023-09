POL-FR: St. Blasien: Kollision zwischen zwei Motorradfahrern

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 10.09.2023 wurde in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr in eine Gaststätte in der Altstadt eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand brach ein unbekannter Täter die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt. Aus der Gaststätte wurde eine noch unbekannte Menge Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Laufenburg (07763 9288-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, ...

