POL-FR: Lenzkirch: Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots) - Emmendingen: Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei am Sonntag, 10.09.2023, gegen 16:00 Uhr mit, dass sich an einer Schule in der Adolf-Sexauer-Straße zwei verdächtige junge Männer mit vermeintlichem Einbruchswerkzeug aufhalten würden. Durch die Beamten vor Ort wurde ein Einbruchsversuch festgestellt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten ...

