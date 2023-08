Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kleiner Junge nach Unfall in der Arnulfstraße gesucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 17:35 Uhr, wollte ein Mercedes GLC von der Ausfahrt des Wasgau-Marktes in der Arnulfstraße in den Fließverkehr einfahren. Ein circa 10-12-jähriger Junge arabischen Phänotyps befuhr zeitgleich den Gehweg in Fahrtrichtung Kreisel und fuhr aus Unachtsamkeit gegen die Seite des wartenden Autos. Das Kind gab gegenüber der Fahrerin an, dass es nicht verletzt sei und entfernte sich, ohne seinen Namen genannt zu haben. Der Schaden am Pkw wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell