POL-PDPS: Versuchter Einbruch in das Pfarramt St. Pirmin

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 23:00 und 07:00 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch ein offenstehendes Fenster in die Erdgeschoßwohnung in der Luisenstraße 43 ein. Trotz der Anwesenheit des älteren Ehepaars, das nichts von dem Einbruch mitbekam, stahlen die Täter eine selbstgestrickte, blaue Handtasche mit Bankkarte, ...

mehr