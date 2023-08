Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbrecher steigen durch offenstehendes Fenster ein

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 23:00 und 07:00 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch ein offenstehendes Fenster in die Erdgeschoßwohnung in der Luisenstraße 43 ein. Trotz der Anwesenheit des älteren Ehepaars, das nichts von dem Einbruch mitbekam, stahlen die Täter eine selbstgestrickte, blaue Handtasche mit Bankkarte, Personalausweis, Führerscheinen und 70 Euro in bar. Schlüssel für diese und eine andere Wohnung sowie für die Garage und ein Autoschlüssel wurden ebenfalls mitgenommen. Diese Räumlichkeiten waren nach derzeitigem Stand nicht betreten worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 300 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell