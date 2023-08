Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tankstelleneinbrecher mit silbernem Renault

Fischbach und Vinningen (ots)

Am Dienstag, um 03:02 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Esso-Tankstelle in Fischbach ein. Über die Werkstatt und Büroräume gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Bereits nach 4 Minuten verließen die Täter die Tankstelle und flüchteten mit einem silberfarbenen Pkw, wahrscheinlich einem Renault Laguna, Kennzeichen unbekannt. Einzige Beute war eine herausgetretene Plexiglasscheibe. Laut Videoauswertung betraten zwei der Täter die Tankstelle, während ein dritter Schmiere stand. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Um 04:08 Uhr versuchten vermutlich die gleichen Täter, eine gut gesicherte Nebentür der Tankstelle in Vinningen aufzuhebeln. Nachdem Anwohner aufmerksam wurden, gaben die Einbrecher ihr Vorhaben auf und flüchteten mit dem wohl gleichen, silbernen Renault in Richtung Frankreich. Die massiven Hebelschäden an der Tür werden auf 2000 Euro geschätzt.

Vor dem Einbruchsversuch soll das Fahrzeug in der Ortslage Vinningen gekreuzt sein. Vielleicht ist der Wagen einem Autofahrer, Spaziergänger oder einem aufmerksamen Hausbewohner aufgefallen. Auch in den umliegenden Ortschaften könnte der silberne Renault aufgefallen sein. Es ist noch nicht ausgeschlossen, dass die gleichen Täter bereits um 02:00 Uhr versucht hatten, ein Wohnmobil im benachbarten Kröppen zu stehlen (siehe nachfolgende Meldung).

Zeugen oder Hinweisgeber werden deshalb gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

