Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannte Täter zerkratzen Autos/Zeugenaufruf

Erlenbach bei Dahn (ots)

Am Dienstag, 22.08.2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.35 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter auf dem Waldparkplatz in unmittelbarer Nähe zum Seehof mit einem spitzen Gegenstand den Lack an zwei PKW Opel sowie an einem PKW Skoda. Hierbei wurden in einem Fall die komplette Fahrerseite, in den beiden anderen Fällen jeweils die Beifahrerseite beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

