LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Hohenleuben: Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht nahm am Montag (17.07.2023) die Greizer Polizei auf. Demnach beschädigte ein bislang unbekanntes, augenscheinlich blaues Fahrzeug, einen in der Karl-Marx-Straße abgestellten Pkw Seat. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Der Unfall selbst ereignete sich am 17.07.2023, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr. Die Greizer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen (Bezugsnummer 0185524/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

