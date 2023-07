LPI-G: E-Scooter ohne Pflichtversicherung

Altenburg (ots) - Altenburg: Einen Gaskocher aus einer Gartenlaube stahlen unbekannte Diebe, als sie sich im Zeitraum vom 17.07.-18.07.2023 gewaltsam Zutritt zu dieser verschafften. Die Gartenlaube befindet sich dabei in der Gartenanlage in der Münsaer Straße. Zudem wurde das Fahrzeug (Pkw BMW) der Gartenpächterin zerkratzt. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Fall. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

