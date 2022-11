Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgängerin mit Fahrrad angefahren und vom Unfallort entfernt - Zeugen gesucht!

Saalfeld (ots)

Am 11.11.2022 gegen 18:30 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrrad die Marktstraße in Rudolstadt. Als er geradewegs auf eine 78-Jährige zufuhr, rief diese ihm entgegen, stehenzubleiben. Der Radler setzte seine Fahrt jedoch fort und übersah die Hundeleine, an der die Rentnerin ihren Hund spazieren führte. Die Leine verfing sich im Lenker des Fahrrades und der Hund flog über das Hinterrad. Die Fußgängerin wurde anschließend mit der Leine mitgerissen und stürzte. Dabei verletzte sie sich im Gesicht, an den Händen und Beinen. Zwei Frauen mittleren Alters beobachteten den Vorfall. Diese forderten den Unfall-Verursacher auf, stehen zu bleiben. Anschließend lösten sie die verfangene Leine vom Fahrrad. Drei Jugendliche halfen der gestürzten Dame auf die Beine. Der Radler fuhr danach in Richtung Alte Straße, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall-Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

