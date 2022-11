LPI-SLF: Trotz Gegenverkehr überholt

Plothen (ots) - Eine 30-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 13:00 Uhr mit ihrem Mercedes die Landstraße 2349 zwischen Knau und Plothen. In einer Linkskurve hielt sie die rechte Fahrbahnseite nicht ein. Das Fahrzeug kam zunächst nach rechts ab und anschließend wieder nach links, bevor der Mercedes seitlich mit einem entgegenkommenden BMW zusammenstieß. Zum Glück verletzte sich debei niemand. Rückfragen bitte an: ...

