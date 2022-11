Saalfeld (ots) - Dienstagnachmittag stellte ein Mann den Einbruch in seine Garage innerhalb eines Garagenkomplexes in der Straße Am Raubenhügel/Roter Berg in Saalfeld fest. Unbekannte hatten das Garagentor aufgerissen, welches mit einem Türschloss gesichert war und ließen zwei Mopeds der Marke Simson sowie ein E-Bike der Marke Victoria mitgehen. Die Einbrecher machten sich an mindestens drei weiteren Garagen zu schaffen, an denen Sachschaden entstand. Zeugenhinweise ...

