Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garagen aufgebrochen

Saalfeld (ots)

Dienstagnachmittag stellte ein Mann den Einbruch in seine Garage innerhalb eines Garagenkomplexes in der Straße Am Raubenhügel/Roter Berg in Saalfeld fest. Unbekannte hatten das Garagentor aufgerissen, welches mit einem Türschloss gesichert war und ließen zwei Mopeds der Marke Simson sowie ein E-Bike der Marke Victoria mitgehen. Die Einbrecher machten sich an mindestens drei weiteren Garagen zu schaffen, an denen Sachschaden entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell