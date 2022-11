LPI-SLF: Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Neuhaus am Rennweg (ots) - Eine 69-Jährige wollte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr trotz unklarer Verkehrslage einen LKW auf der Landstraße zwischen Neuhaus am Rennweg und Katzhütte überholen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden BMW eines 36-Jährigen. Dieser musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und landete im Straßengraben. Der Fahrer verletzte sich und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Die ...

