POL-MFR: (311) Bewaffneter Überfall auf Imbiss - Zeugen gesucht

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Am Mittwochmorgen (08.03.2023) kam es an einem Mehrfamilienhaus in Lauf an der Pegnitz zu einem größeren Einsatz der Polizei. Zuvor waren verdächtige Geräusche aus einer Wohnung gemeldet worden. Gegen 06:15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe über laute Knallgeräusche aus einer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße ein. Eine ...

mehr