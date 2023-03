POL-MFR: (309) Reinigungsmaschinen aus Garage entwendet - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Unbekannte brachen zwischen Samstag (04.03.2023) und Montag (06.03.2023) in ein Bürogebäude in Erlangen-Eltersdorf ein. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im oben genannten Zeitraum verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem Geschäftsgebäude in der Pestalozzistraße. Im Innenraum öffneten sie gewaltsam mehrere Bürotüren und entwendeten Bargeld in ...

