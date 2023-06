Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Landtagspräsidentin besucht Polizeiakademie Niedersachsen - Stärkung der Demokratie im Fokus der Gespräche

Nienburg (ots)

Der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ihrer Institutionen und der Rechte der Bürgerinnen und Bürger ist die zentrale Aufgabe der Polizei. Doch wie sehen eigentlich die demokratiestärkenden Aktivitäten der Polizeiakademie Niedersachsen konkret aus und wie kann man im Zusammenwirken mit dem Parlament in dieser Hinsicht noch mehr erreichen? Mit dieser und vielen weiteren Fragen im Gepäck besuchte die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages, Frau Hanna Naber, an diesem Donnerstag, 29.06.2023, die Polizeiakademie in Nienburg.

Neben dem Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, nahmen von Seiten der Akademie weitere Führungs- und Lehrkräfte, Wissenschaftler sowie zehn Studierende an dem Austausch teil. Als Gast war zudem der örtliche Landtagsabgeordnete Dr. Frank Schmädeke zugegen.

Die Landtagspräsidentin verschaffte sich einen Überblick dazu, auf welch vielfältige Weise sich die Polizeiakademie Niedersachsen aktiv für den Schutz und den Erhalt der Demokratie einsetzt und hier einen klaren strategischen Schwerpunkt setzt, von der Nachwuchsgewinnung, über das Studium, die polizeihistorische Betrachtung und die Weiterbildung bis hin zu aktuellen Forschungsarbeiten.

Dass die Landtagspräsidentin, die sich für eine starke und wehrhafte Demokratie engagiert, bei ihrer Sommerreise gerade die Polizeiakademie besucht und damit deren Engagement für unsere Demokratie und die Erinnerungsarbeit würdigt, freute die Gastgeber der Akademie besonders. "Mit unserer Arbeit wollen wir beim polizeilichen Nachwuchs ein Selbstverständnis entwickeln, welche Verantwortung sie in Zukunft tragen und welchen Anteil sie zu einer demokratischen, vorurteilsfreien Polizei beitragen können", so Rose. "Wir sind der Überzeugung, dass so die Widerstandskraft gegenüber demokratiefeindlichen Bewegungen gestärkt werden kann, nach innen in die eigene Organisation hinein genauso wie nach außen in die Gesellschaft."

In einem sehr offenen und lebendigen Austausch mit den Studierenden und dem Lehrpersonal konnte sich die Landtagspräsidentin davon überzeugen, mit welcher Bandbreite an ineinandergreifenden Maßnahmen und Bildungsaktivitäten der Demokratiearbeit an Polizeiakademie Niedersachsen Raum gegeben wird.

Landtagspräsidentin Hanna Naber sagt zum Besuch der Polizeiakademie: "Die Bürgerinnen und Bürger können stolz auf ihre Polizei sein: Der Besuch der Polizeiakademie hat mich tief beeindruckt und mir die hohe innere Motivation der gesamten Polizei aufgezeigt, sich als Beschützerin und wichtiger Stabilitätsfaktor für unsere Demokratie einzusetzen. Mit dem Projekt "Polizeischutz für die Demokratie" ist unsere Polizei ein Vorbild für ganz Deutschland. Hierfür gebührt ihr der Respekt des Landtages, verbunden mit dem Wunsch, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Parlament in der politischen Bildung weiter zu vertiefen.

