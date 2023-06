Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: US-Generalkonsul zu Gast an der Polizeiakademie Niedersachsen - Veranstaltung mit Filmvorführung zum Thema "Vorurteile"

Auf Initiative des US-Generalkonsulats in Hamburg fand am 09.06.2023 eine interessante Veranstaltung zum Thema unbewusste, bzw. unterschwellige Voreingenommenheit (engl. implicit bias) in den Räumlichkeiten der Polizeiakademie Niedersachsen in Hann. Münden statt.

Der US-Generalkonsul, Herr Jason Chue, unterstrich mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung die besondere Bedeutung des Themas der impliziten Voreingenommenheit für einen demokratischen Rechtsstaat, insbesondere für die Polizei. Durch seinen Besuch würdigte er zudem die gute themenbezogene Bildungsarbeit in der Polizeiakademie Niedersachsen.

Die Veranstaltung gliederte sich in zwei Teile: Der erste Teil bestand aus der Vorführung des preisgekrönten Films BIAS und einer darauf aufbauenden Podiumsdiskussion mit der verantwortlichen Regisseurin und Produzentin, Frau Robin Hauser, sowie des am Film beteiligten Wissenschaftlers, Herrn Prof. Dr. Stephen James, der zu Anti-BIAS-Methoden und Polizeiarbeit forscht. Beide US-Amerikaner waren ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend.

Der Dokumentarfilm verdeutlicht auf beeindruckende Weise, dass jeder Mensch unbewusste Vorurteile und Denkmuster in sich trägt. Zudem befasst sich der Film mit der Frage, was Voreingenommenheit ist und wie diese das Verhalten sowie die Entscheidungen beeinflusst. Er zeigt aber auch innovative Trainingsmöglichkeiten und Lösungsansätze auf, die zu einem möglichst objektiven und vorurteilsfreieren Handeln führen können.

Im zweiten Teil der Veranstaltung hatten die etwa 80 ausgewählten Polizeistudierenden die seltene Gelegenheit, mit der Expertin und dem Experten des Films sowie mit dem US-Generalkonsul in einen unmittelbaren Austausch zu treten. In dieser Diskussion ging Herr Prof. Dr. Stephen James unter anderem auf den Wert von positiven Erfahrungen mit Menschen aus anderen Kulturen ein, die unbewusste Voreingenommenheit aufweichen und abmindern können. Dieser Ansatz stehe im Einklang mit den curricularen Schwerpunktthemen der Polizeiakademie Niedersachsen, wie beispielsweise den Lehrveranstaltungen der "Interkulturellen Kompetenz" an der Polizeiakademie, verdeutlichte Polizeidirektor Till Maurer in seinem Grußwort, der den Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Herrn Carsten Rose, bei der Veranstaltung vertrat. Die Auseinandersetzung mit dem Thema der unterschwelligen Voreingenommenheit bzw. Vorurteile sei bereits fest in der Aus- und Fortbildung an der Polizeiakademie Niedersachsen integriert, um die (angehenden) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihre von Vielfältigkeit gekennzeichnete tägliche Arbeit mit und für Menschen in Niedersachsen zu sensibilisieren. Bereits im Leitbild der Polizeiakademie Niedersachsen sei festgehalten, dass der Polizeiberuf ein besonderes Maß an moralisch-ethischem Verantwortungsbewusstsein sowie die Bereitschaft zur Selbstreflexion erfordert. Die Verankerung eines stabilen Werteverständnisses im Bewusstsein der Angehörigen der Polizei zähle die Bildungseinrichtung folglich zu ihren elementaren Aufgaben. Insofern habe man die die heutige, besondere Lehrveranstaltung als Bereicherung gern aufgegriffen.

Am Ende des Tages waren sich alle Anwesenden einig, dass die Polizei in den USA zwar nicht mit der Polizei in Deutschland zu vergleichen sei, die Veranstaltung jedoch einen weiteren wichtigen Impuls für den Erhalt und die Förderung der demokratiestarken Polizei in Niedersachsen liefere.

Hintergrundinformationen zum Film "BIAS": Die negativen Auswirkungen von Vorurteilen sorgen jeden Tag für Schlagzeilen: sexuelle Belästigung, rassistische Diskriminierung, Gehaltsunterschiede. Als Menschen sind wir voreingenommen. Doch nur wenige sind bereit, dies zuzugeben. Die Menschen treffen selbstbewusst vorschnelle Urteile, aber sind sich der Auswirkungen ihrer Annahmen auf die Menschen um sie herum kaum bewusst. Der Dokumentarfilm BIAS begleitet die Filmemacherin Robin Hauser auf ihrer Reise, um ihre versteckten Vorurteile aufzudecken und zu erforschen, wie unbewusste Voreingenommenheit Beziehungen, Arbeitsplätze, die Strafverfolgungsbehörden und die Technologie bestimmt. BIAS geht der Frage nach, ob die Gehirne von Vorurteilen befreit werden können.

