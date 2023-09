Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tag der offenen Tür in der Polizei Eisenach

Die Polizeiinspektion Eisenach und das Technische Hilfswerk laden zum Tag der offenen Tür am Standort in der Ernst-Thälmann-Straße 78/80 in 99817 Eisenach ein. Hierbei sind zahlreiche Aktivitäten, Vorführungen und Angebote sowie Versorgungsmöglichkeiten mit Speisen und Getränken geplant. Ob Einstellungsberatung, Technikschau, Diensthundevorführung oder Bogenschießen - das spannende Angebot gilt für große und kleine Gäste. Am Samstag, den 30. September 2023, im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr werden die Pforten geöffnet. Das Personal freut sich auf viele Gespräche und den Austausch mit der Bevölkerung.

