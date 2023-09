Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wiederholte Trunkenheitsfahrt

Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein PKW-Fahrer in Gotha / West einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde nach einer vorangegangenen Geburtstagsfeier ein Atemalkoholwert von 0,58 Promille festgestellt. Bei einer weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der 45-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheit im Straßenverkehr seinen Führerschein abgeben musste. Nachdem er diesen wiedererlangt hatte, muss er sich nun erneut auf ein Fahrverbot in Verbindung mit einem hohen Bußgeld einstellen.(rd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell