Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Gotha (ots)

Am 09. September parkte eine 42-Jährige ihren Alfa Romeo in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 19.30 Uhr in der Straße "In der Klinge". Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen, welche von einem Verkehrsunfall herrührten, fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte offenbar den geparkten Pkw, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1.500 Euro. Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0237329/2023) entgegen. (jd)

