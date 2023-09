Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichendiebe unterwegs

Sondershausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag, den 01.09.23, zu Samstag, den 02.09.23, von insgesamt 6 abgeparkten Fahrzeugen im Borntal die Kennzeichentafeln. Bei 5 Fahrzeugen, welche auf dem Parkplatz bei dem Garagenkomplex in der Borntalstraße hinter den Wohnblöcken Höhe Hausnr. 50 abgeparkt waren, wurden jeweils die vordere oder hintere Kennzeichentafel entwendet. Von einem Pkw in der Straße der Jugend hingegen wurden beide Kennzeichentafeln entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.-Nr. 03632/6610 gern entgegen.

